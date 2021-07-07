Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s

900 грн.

Описание

Продам новый игровой геймпад GameSir G4s. В использовании не был! В описании: создан для работы со смартфонами, ПК и приставками.

Производительность и время работы



Мощный 32-х битный процессор, способный обрабатывать 48 миллионов вычислений в секунду, обеспечит нулевую задержку и позаботится о том, чтобы играть было максимально комфортно. А встроенная литиевая батарея емкостью 800 мАч, позволяет играть 10 часов на максимальной мощности или до 30 часов на минимальной.





Для экономии заряда в устройстве предусмотрен спящий режим, в который геймпад переключается автоматически в случае если соединение не будет установлено через 1 минуту после включения питания или при бездействии в течение 5 минут. А индикаторы питания с четырьмя светодиодами показывают оставшуюся мощность аккумулятора, что позволит вам легко контролировать игровой процесс.

Совместимость



GameSir G4s совместим со всеми основными платформами: Android, Windows PC, SteamOS, Play Station 3. Для этого предусмотрены три основных соединения Bluetooth 4.0, беспроводное подключение и проводное соединение. Кроме того, встроенный беспроводной USB-ключ, позволит вам подключиться к ПК или Android TV BOX, удобно расположившись на диване.





В спецификации говорится, что он способен держать связь на расстоянии до 8 метров. Также устройство может работать и с другими платформами, например, iOS, Xbox One и PS4, но для этого необходимо будет установить специальный симулятор.

Яркие ощущения



Настоящую реалистичность и погружение в игру обеспечивает регулировка интенсивности и частоты вибраций. Настрой эти параметры как захочешь и почувствуй каждый удар, взрыв или крушение. В то же время, плавающий D-pad и аналоговые джойстики, вращающиеся на 360 градусов, гарантируют потрясающую точность, а функция Turbo увеличивает эффективность игры, снимает усталость ваших рук и продлевает срок службы устройства.

Эргономичность



Джойстик сделан очень продуманно, а за счет прорезиненных вставок по бокам держать его в руках удобно. Расположение кнопок максимально эффективно, резиновые ручки обеспечивают удобное сцепление и легкое управление, а разноцветная подсветка кнопок позволяет не отвлекаться от процесса даже при слабом освещении.





Все для того, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на игре. К тому же, благодаря регулируемому держателю, прямо на геймпаде можно закрепить смартфон или планшет диагональю от 3,5 до 6 дюймов.

Отличительные особенности GameSir G4s:



Cовместимость с основными платформами:

Android, Windows PC, SteamOS, Play Station 3

Hегулировка интенсивности и частоты вибраций для более ярких впечатлений

Эргономичный корпус и удобные клавиши

Работает с телефонами, планшетами, ПК и ТВ-приставками

Емкая батарея (800 мАч)