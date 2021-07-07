Описание
Продам новый игровой геймпад GameSir G4s. В использовании не был! В описании: создан для работы со смартфонами, ПК и приставками.
Производительность и время работы
Мощный 32-х битный процессор, способный обрабатывать 48 миллионов вычислений в секунду, обеспечит нулевую задержку и позаботится о том, чтобы играть было максимально комфортно. А встроенная литиевая батарея емкостью 800 мАч, позволяет играть 10 часов на максимальной мощности или до 30 часов на минимальной.
Для экономии заряда в устройстве предусмотрен спящий режим, в который геймпад переключается автоматически в случае если соединение не будет установлено через 1 минуту после включения питания или при бездействии в течение 5 минут. А индикаторы питания с четырьмя светодиодами показывают оставшуюся мощность аккумулятора, что позволит вам легко контролировать игровой процесс.
Совместимость
GameSir G4s совместим со всеми основными платформами: Android, Windows PC, SteamOS, Play Station 3. Для этого предусмотрены три основных соединения Bluetooth 4.0, беспроводное подключение и проводное соединение. Кроме того, встроенный беспроводной USB-ключ, позволит вам подключиться к ПК или Android TV BOX, удобно расположившись на диване.
В спецификации говорится, что он способен держать связь на расстоянии до 8 метров. Также устройство может работать и с другими платформами, например, iOS, Xbox One и PS4, но для этого необходимо будет установить специальный симулятор.
Яркие ощущения
Настоящую реалистичность и погружение в игру обеспечивает регулировка интенсивности и частоты вибраций. Настрой эти параметры как захочешь и почувствуй каждый удар, взрыв или крушение. В то же время, плавающий D-pad и аналоговые джойстики, вращающиеся на 360 градусов, гарантируют потрясающую точность, а функция Turbo увеличивает эффективность игры, снимает усталость ваших рук и продлевает срок службы устройства.
Эргономичность
Джойстик сделан очень продуманно, а за счет прорезиненных вставок по бокам держать его в руках удобно. Расположение кнопок максимально эффективно, резиновые ручки обеспечивают удобное сцепление и легкое управление, а разноцветная подсветка кнопок позволяет не отвлекаться от процесса даже при слабом освещении.
Все для того, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на игре. К тому же, благодаря регулируемому держателю, прямо на геймпаде можно закрепить смартфон или планшет диагональю от 3,5 до 6 дюймов.
Отличительные особенности GameSir G4s:
Cовместимость с основными платформами:
Android, Windows PC, SteamOS, Play Station 3
Hегулировка интенсивности и частоты вибраций для более ярких впечатлений
Эргономичный корпус и удобные клавиши
Работает с телефонами, планшетами, ПК и ТВ-приставками
Емкая батарея (800 мАч)