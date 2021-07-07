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Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s
Опубликовано 05 января 2022 г.

Продам новый игровой геймпад Gamesir G4s

900 грн.

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  • Частное лицо

  • Состояние: Новый

Описание

Продам новый игровой геймпад GameSir G4s. В использовании не был! В описании: создан для работы со смартфонами, ПК и приставками.
Производительность и время работы

Мощный 32-х битный процессор, способный обрабатывать 48 миллионов вычислений в секунду, обеспечит нулевую задержку и позаботится о том, чтобы играть было максимально комфортно. А встроенная литиевая батарея емкостью 800 мАч, позволяет играть 10 часов на максимальной мощности или до 30 часов на минимальной.


Для экономии заряда в устройстве предусмотрен спящий режим, в который геймпад переключается автоматически в случае если соединение не будет установлено через 1 минуту после включения питания или при бездействии в течение 5 минут. А индикаторы питания с четырьмя светодиодами показывают оставшуюся мощность аккумулятора, что позволит вам легко контролировать игровой процесс.
Совместимость

GameSir G4s совместим со всеми основными платформами: Android, Windows PC, SteamOS, Play Station 3. Для этого предусмотрены три основных соединения Bluetooth 4.0, беспроводное подключение и проводное соединение. Кроме того, встроенный беспроводной USB-ключ, позволит вам подключиться к ПК или Android TV BOX, удобно расположившись на диване.


В спецификации говорится, что он способен держать связь на расстоянии до 8 метров. Также устройство может работать и с другими платформами, например, iOS, Xbox One и PS4, но для этого необходимо будет установить специальный симулятор.
Яркие ощущения

Настоящую реалистичность и погружение в игру обеспечивает регулировка интенсивности и частоты вибраций. Настрой эти параметры как захочешь и почувствуй каждый удар, взрыв или крушение. В то же время, плавающий D-pad и аналоговые джойстики, вращающиеся на 360 градусов, гарантируют потрясающую точность, а функция Turbo увеличивает эффективность игры, снимает усталость ваших рук и продлевает срок службы устройства.
Эргономичность

Джойстик сделан очень продуманно, а за счет прорезиненных вставок по бокам держать его в руках удобно. Расположение кнопок максимально эффективно, резиновые ручки обеспечивают удобное сцепление и легкое управление, а разноцветная подсветка кнопок позволяет не отвлекаться от процесса даже при слабом освещении.


Все для того, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на игре. К тому же, благодаря регулируемому держателю, прямо на геймпаде можно закрепить смартфон или планшет диагональю от 3,5 до 6 дюймов.
Отличительные особенности GameSir G4s:

Cовместимость с основными платформами:
Android, Windows PC, SteamOS, Play Station 3
Hегулировка интенсивности и частоты вибраций для более ярких впечатлений
Эргономичный корпус и удобные клавиши
Работает с телефонами, планшетами, ПК и ТВ-приставками
Емкая батарея (800 мАч)
ID: 711084304

Пользователь

Николай Андреевич и Тамара

на OLX с июнь 2018 г.
Онлайн в 09:43

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