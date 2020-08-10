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Геймпад Ergo GP-400 джойстик PC+PS3, Android USB / Беспроводной Харьков - изображение 1

Геймпад Ergo GP-400 джойстик PC+PS3, Android USB / Беспроводной

230 грн.
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Описание
Геймпад новый

Совместимость ПК/Android
Проводное/беспроводное У таких моделей кабель питания отсоединяется и устройство становится беспроводным.
Количество кнопок 10
Вибрация есть

Особенности, дополнительные характеристики
Аккумулятор на 350 мАч Устройство, которое превратит смартфон в настоящую игровую консоль
Нужно просто установить гаджет в специальный разъем и соединить его с манипулятором по Bluetooth
Совместим с ОС Android, iOS, Win 7/8/10, а также Playstation 3, Xbox 360 и Win10 (с помощью кабельного подключения)
Для подключения и игры не нужны дополнительные драйверы
4 светодиодных индикатора: GAMEPAD / MEDIA / ICADE / CHARGE
Поддержка компьютерных D-входов и X-входов для игр для Windows 10 XBOX (с помощью кабельного подключения)
  • Добавлено: в 17:55, 17 июля 2020
  • Просмотры:377
  • Номер объявления: 655723119
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Пользователь

Рита

на OLX с нояб. 2019 Другие объявления автора
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Харьков, Харьковская область, Фрунзенский

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