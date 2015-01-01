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Беспроводной геймпад джойстик для телефона X3 Львов - изображение 1

Беспроводной геймпад джойстик для телефона X3

270 грн.
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Описание
Беспроводной геймпад-джойстик с функцией Bluetooth имеет 3 типа подключения: соединение Bluetooth, беспроводное соединение (для устройств без Bluetooth), проводное соединение - 4 режима: режим джойстика, режим работы (мышь + мультимедиа), сторонний режим работы для iOS, режим iCade - Совместимость с iOS, Android-смартфоном, планшетом, Smart TV, TV Box, Windows PC - Эргономичный дизайн: прочный материал ABS с эргономичным изогнутым дизайном, обеспечивающий наилучшие впечатления от игры.
  • Добавлено: в 20:42, 8 мая 2020
  • Просмотры:750
  • Номер объявления: 631201591
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Пользователь

Андрей

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Обозначает продавцов, которые в течение часа отвечают на сообщения на OLX с сент. 2015 Другие объявления автора
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Львов, Львовская область, Франковский

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