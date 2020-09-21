Акустическая система Sven 235 под ремонт
Под ремонт регулятора громкости. Звук есть первые несколько секунд после включения питания, но затем одна из колонок отключается.
Состояние отличное, без повреждений и царапин, полный комплект, оригинальная коробка.
Формат акустики: 2.0
Интерфейсы: 3.5 мм (Mini-Jack)
Питание: от Сети
Тип: Стационарные
Материал корпуса: ABS-пластик
Выходная мощность: 2 x 2 Вт
Диапазон частот: 100 – 20000 Гц
Защита: Магнитное экранирование
Дополнительно: Разъем для наушников
- Добавлено: в 18:07, 7 сентября 2020
- Просмотры:108
- Номер объявления: 653157110
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