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Акустическая система Sven 235 под ремонт Одесса - изображение 1

Акустическая система Sven 235 под ремонт

50 грн.
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Описание
Продам колонки Sven 235
Под ремонт регулятора громкости. Звук есть первые несколько секунд после включения питания, но затем одна из колонок отключается.
Состояние отличное, без повреждений и царапин, полный комплект, оригинальная коробка.

Формат акустики: 2.0
Интерфейсы: 3.5 мм (Mini-Jack)
Питание: от Сети
Тип: Стационарные
Материал корпуса: ABS-пластик
Выходная мощность: 2 x 2 Вт
Диапазон частот: 100 – 20000 Гц
Защита: Магнитное экранирование
Дополнительно: Разъем для наушников
  • Добавлено: в 18:07, 7 сентября 2020
  • Просмотры:108
  • Номер объявления: 653157110
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  • 05xxxxxxxxxx
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Пользователь

Майя, Алек

на OLX с июля 2019 Другие объявления автора
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Одесса, Одесская область, Приморский

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