Акустическая система Logitech S-120 2.0 Black
Наслаждайтесь качественным звуком и удобным управлением акустической системы Logitech S-120. Благодаря своим компактным размерам она станет совершенным спутником вашего ПК или ноутбука.
Формат акустики 2.0
Интерфейсы 3.5 мм (Mini-Jack)
Питание от Сети
Тип Стационарные
Выходная мощность 2,3 Вт
Диапазон частот 50 Гц - 20 кГц
Защита Магнитное экранирование
Регулятор громкости и 3,5 мм разъем на боковой панели
- Добавлено: в 19:42, 6 октября 2020
- Просмотры:190
- Номер объявления: 653717416
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