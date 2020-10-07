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Акустическая система Logitech S-120 2.0 Black Киев - изображение 1

Акустическая система Logitech S-120 2.0 Black

139 грн. Договорная
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Описание
Звук отличный, как и состояние!
Наслаждайтесь качественным звуком и удобным управлением акустической системы Logitech S-120. Благодаря своим компактным размерам она станет совершенным спутником вашего ПК или ноутбука.

Формат акустики 2.0
Интерфейсы 3.5 мм (Mini-Jack)
Питание от Сети
Тип Стационарные
Выходная мощность 2,3 Вт
Диапазон частот 50 Гц - 20 кГц
Защита Магнитное экранирование
Регулятор громкости и 3,5 мм разъем на боковой панели
  • Добавлено: в 19:42, 6 октября 2020
  • Просмотры:190
  • Номер объявления: 653717416
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Пользователь

Алексей

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Киев, Киевская область, Днепровский

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