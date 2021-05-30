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Опубликовано
Сегодня в 11:07
Радиоуправляемый квадрокоптер
150 грн.
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Частное лицо
Состояние: Б/у
Описание
Поднимает в воздух только пара лопастей, вторая пара крутиться но не поднимает. Есть видео. Видимых повреждений нет, все лопости целые, все моторы работают.
Кто разбирается в электронике, должен разобраться, возможно нужно смазать.
ID: 705937961
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Пользователь
Антон
на OLX с март 2008 г.
Онлайн в 12:23
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