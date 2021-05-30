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Радиоуправляемый квадрокоптер
Радиоуправляемый квадрокоптер
Радиоуправляемый квадрокоптер
Радиоуправляемый квадрокоптер
Радиоуправляемый квадрокоптер
Опубликовано Сегодня в 11:07

Радиоуправляемый квадрокоптер

150 грн.

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  • Частное лицо

  • Состояние: Б/у

Описание

Поднимает в воздух только пара лопастей, вторая пара крутиться но не поднимает. Есть видео. Видимых повреждений нет, все лопости целые, все моторы работают.
Кто разбирается в электронике, должен разобраться, возможно нужно смазать.
ID: 705937961Пожаловаться

Пользователь

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Антон

на OLX с март 2008 г.
Онлайн в 12:23

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