Радиоуправляемый квадрокоптер

150 грн.

Описание

Поднимает в воздух только пара лопастей, вторая пара крутиться но не поднимает. Есть видео. Видимых повреждений нет, все лопости целые, все моторы работают.

Кто разбирается в электронике, должен разобраться, возможно нужно смазать.