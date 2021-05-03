Микро мотор 716/ Двигатель для квадрокоптера 716 /615/720/816/820/8520

32 грн.

Описание

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Интернет-магазин электроники "Tempus" представляет вашему вниманию micro motors для квадрокоптреров и других RC самолетов и подделок.



Моторчик 716:

[размер]: 7 * 16 мм

[Напряжение]: 3,7 В, ток холостого хода около 110 мА, блокировка 1,54 А

[Скорость]: без нагрузки 40000 об / мин (в минуту)

[Вал двигателя]: 0,8 мм, 8 мм

[Длина провода]: 80 мм, диаметр проволоки 0,5 мм;

[Вес двигателя]: около 2,56 г (1)

[длина пропеллера]: 4,5 см

[диаметр пропеллера]: 0,7 мм

[материал пропеллера]: пластик

[вес пропеллера]: около 0,26 г (1)



Моторчик 820:

Этот мотор 820 с высоким крутящим моментом, легким весом и высокой скоростью специально используется для изготовления небольших квадрокоптеров и небольших самолетов. На валу двигателя установлено белое пластиковое ограничительное кольцо, которое используется для ограничения положения гребного винта на валу. Если оно не используется, его можно снять. Красная и синяя линии - двигатели по часовой стрелке, а черные и белые линии - двигатели против часовой стрелки.

[номинальное напряжение]: 3,7 (В)

[Контрольная скорость]: 45000 (об / мин)

[Диаметр вала двигателя]: 1 мм

[Длина вала двигателя]: 6 мм (измеряется от поверхности двигателя)

[Размер двигателя]: 8 мм * 20 мм

[Сфера применения]: RC самолет, квадрокоптер \



Моторчик 8520:

вигатель с полой чашкой 85 * 20 в основном используется для самолетов с дистанционным управлением с одной пульпой и четырехосных самолетов, имеет большой крутящий момент, небольшой вес и длительное время полета. Красная и синяя линии - двигатели по часовой стрелке, а черные и белые линии - двигатели против часовой стрелки.

[Размер двигателя]: 8,5 мм * 20 мм

[номинальная мощность]: 3 (Вт)

[номинальное напряжение]: 3,7 (В)

[номинальный ток]: 0,12 (А)

[Номинальная скорость]: 50000 (об / мин)

[номинальный крутящий момент]: 30 (Нм)

[Длина вала двигателя]: 4 мм

[Диаметр вала двигателя]: 1 мм

[Размеры]: 8,50 (мм)

[Сертификация продукции]: ROHS

[Сфера применения]: модель самолета, квадрокоптер

[эффективность продукта]: 96% (%)



ЦЕНА:

Моторчик 610 без винта — 32 грн

Моторчик 615 без винта — 35 грн

Моторчик 716 с пропеллером - 44 грн

716 без винта — 40 грн

Моторчик 720 с пропеллером - 55 грн

720 без винта - 50 грн

Моторчик 816 — 55 грн

Моторчик 820 — 60 грн

8520 без винта — 76 грн

Моторчик 8520 с винтом - 82 грн.



В НАЛИЧИИ также двигатели K20, K30, N10, N20, N30, 050, 130, 150, 180, 280, 300, 370, 360, 365, 385, 390, 545, 550, 775, 795, 895 и многие другие, также в наличии ШИМ регуляторы, платы Arduino, корпуса Power BANK на 1/2/3/4/5/6/7/8 аккумуляторов, аккумуляторы 18650/21700/32650, платы под павербанк с быстрой зарядкой и мощностью до 120W, USB кабели, USB зарядные устройства 5В 2А и QC 3.0, переходники, OTG, чехлы и стекла для IPHONE, триггер для PUBG, платы контроллер, BMS платы 1/2/3/4/5/10/13s, USB понижатели, DC DC преобразователи, USB магнитные кабели, USB автомобильные зарядные устройства, AUX, SOLAR солнечные панели, диммеры 220В, датчики тела и света 220В, беспроводные зарядки, переходники между Lightning/Type-C/Micro USB/Usb A, фонари L2, неодимовые магниты, холдеры 18650, и многое другое.



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Самовывоз в Днепре ул. Шевченко 17 (офис на 2-ом этаже), либо в Павлограде.

Вывоз желательно заранее обговорить!



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