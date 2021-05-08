Аккумулятор батарея для квадрокоптеров Eachine E010 F36 JJRC H36 T

55 грн.

Описание

Аккумулятор батарея для квадрокоптера Eachine E010 F36 JJRC H36 T36

Оригинальная новая батарея для дрона Eachine E010 (литий полимерный аккумулятор 150 мА*ч LiPo 3.7v) Подходит для моделей квадракомптеров: JJRC H36, H8Mini, Eachine E010, FuriBee F36.



Наличие дополнительных аккумуляторов дает дополнительно время на увлекательное управление дроном и наслаждение от его полета пока разряженный аккумулятор заряжается.Аккумуляторная батарея рассчитана на полётное время 6-7 минут.



Характеристики:

Аккумулятор LiPo силовой JJRC™

Напряжение: 3.7 V

Ток отдачи: 30С

Ёмкость С: 150 мА/ч

Диапазон рабочих температур:от −20 до +40 °C

Количество рабочих циклов 800—900

Время заряда 20мин.

Время работы 6-7мин.

Размеры:27мм(д)/17мм(ш)/7мм(т)

Вес:0.15г



Аккумулятор батарея для квадрокоптера Eachine E010 F36 JJRC H36 T36

Оригинальная новая батарея для дрона Eachine E010 (литий полимерный аккумулятор 150 мА*ч LiPo 3.7v) Подходит для моделей квадракомптеров: JJRC H36, H8Mini, Eachine E010, FuriBee F36.



Наличие дополнительных аккумуляторов дает дополнительно время на увлекательное управление дроном и наслаждение от его полета пока разряженный аккумулятор заряжается.Аккумуляторная батарея рассчитана на полётное время 6-7 минут.



Характеристики:

Аккумулятор LiPo силовой JJRC™

Напряжение: 3.7 V

Ток отдачи: 30С

Ёмкость С: 150 мА/ч

Диапазон рабочих температур:от −20 до +40 °C

Количество рабочих циклов 800—900

Время заряда 20мин.

Время работы 6-7мин.

Размеры:27мм(д)/17мм(ш)/7мм(т)

Вес:0.15г



Заказ подтвержден до 16.00 отправляю в этот же день.

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