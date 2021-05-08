Аккумулятор батарея для квадрокоптеров Eachine E010 F36 JJRC H36 T

Описание
Аккумулятор батарея для квадрокоптера Eachine E010 F36 JJRC H36 T36
Оригинальная новая батарея для дрона Eachine E010 (литий полимерный аккумулятор 150 мА*ч LiPo 3.7v) Подходит для моделей квадракомптеров: JJRC H36, H8Mini, Eachine E010, FuriBee F36.
Наличие дополнительных аккумуляторов дает дополнительно время на увлекательное управление дроном и наслаждение от его полета пока разряженный аккумулятор заряжается.Аккумуляторная батарея рассчитана на полётное время 6-7 минут.
Характеристики:
Аккумулятор LiPo силовой JJRC™
Напряжение: 3.7 V
Ток отдачи: 30С
Ёмкость С: 150 мА/ч
Диапазон рабочих температур:от −20 до +40 °C
Количество рабочих циклов 800—900
Время заряда 20мин.
Время работы 6-7мин.
Размеры:27мм(д)/17мм(ш)/7мм(т)
Вес:0.15г
Аккумулятор батарея для квадрокоптера Eachine E010 F36 JJRC H36 T36
Оригинальная новая батарея для дрона Eachine E010 (литий полимерный аккумулятор 150 мА*ч LiPo 3.7v) Подходит для моделей квадракомптеров: JJRC H36, H8Mini, Eachine E010, FuriBee F36.
Наличие дополнительных аккумуляторов дает дополнительно время на увлекательное управление дроном и наслаждение от его полета пока разряженный аккумулятор заряжается.Аккумуляторная батарея рассчитана на полётное время 6-7 минут.
Характеристики:
Аккумулятор LiPo силовой JJRC™
Напряжение: 3.7 V
Ток отдачи: 30С
Ёмкость С: 150 мА/ч
Диапазон рабочих температур:от −20 до +40 °C
Количество рабочих циклов 800—900
Время заряда 20мин.
Время работы 6-7мин.
Размеры:27мм(д)/17мм(ш)/7мм(т)
Вес:0.15г
Заказ подтвержден до 16.00 отправляю в этот же день.
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